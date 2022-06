Gommone si ribalta in mare: morto un turista (Di mercoledì 29 giugno 2022) Un turista umbro di 77 anni è morto ieri mattina ad Aglientu (Sassari) dopo che il Gommone sul quale si trovava con un amico si è ribaltato in mare. Inutili i soccorsi. Nella tarda mattinata di ieri ad Aglientu, in provincia di Sassari, un Gommone con a bordo due turisti si è ribaltato a largo. Purtroppo una delle due persone, un uomo di 77 anni, è stato inghiottito dall’acqua e non è riuscito a mettersi in salvo. (Carlo Toffolo ?- Adobe Stock)Scattato l’allarme, sono intervenuti i soccorritori che hanno recuperato l’altro turista, trasportato in ospedale per le cure del caso, e successivamente il corpo ormai senza vita del 77enne. Sul posto anche le forze dell’ordine per gli accertamenti. Aglientu, Gommone si ribalta ... Leggi su esclusiva (Di mercoledì 29 giugno 2022) Unumbro di 77 anni èieri mattina ad Aglientu (Sassari) dopo che ilsul quale si trovava con un amico si èto in. Inutili i soccorsi. Nella tarda mattinata di ieri ad Aglientu, in provincia di Sassari, uncon a bordo due turisti si èto a largo. Purtroppo una delle due persone, un uomo di 77 anni, è stato inghiottito dall’acqua e non è riuscito a mettersi in salvo. (Carlo Toffolo ?- Adobe Stock)Scattato l’allarme, sono intervenuti i soccorritori che hanno recuperato l’altro, trasportato in ospedale per le cure del caso, e successivamente il corpo ormai senza vita del 77enne. Sul posto anche le forze dell’ordine per gli accertamenti. Aglientu,si...

