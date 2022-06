GF Vip, Manila Nazzaro: “Niente matrimonio né figli con Lorenzo Amoruso” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Manila Nazzaro è stata raggiunta da “Chi” ai Caraibi, dove si trova con il compagno Lorenzo Amoruso e i figli Francesco Pio e Nicolas, avuti dall’ex marito Francesco Cozza. L’ex protagonista del Grande Fratello Vip 6 ha rivelato a sorpresa di avere dei progetti per il futuro (che non dice per scaramanzia), ma che il matrimonio non rientra tra questi, né tanto meno l’arrivo di un figlio. “Io e Lorenzo stiamo vivendo una nuova fase, una ripartenza” ha confessato l’ex Miss Italia”Chi”. “Nozze in vista o un altro figlio? No, perché rovinare un quadro già perfetto?”. Sempre al settimanale di Alfonso Signorini, Manila Nazzaro ha spiegato: “Non è aria, non è il momento, ma stiamo bene così. Siamo in una nuova ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 29 giugno 2022)è stata raggiunta da “Chi” ai Caraibi, dove si trova con il compagnoe iFrancesco Pio e Nicolas, avuti dall’ex marito Francesco Cozza. L’ex protagonista del Grande Fratello Vip 6 ha rivelato a sorpresa di avere dei progetti per il futuro (che non dice per scaramanzia), ma che ilnon rientra tra questi, né tanto meno l’arrivo di uno. “Io estiamo vivendo una nuova fase, una ripartenza” ha confessato l’ex Miss Italia”Chi”. “Nozze in vista o un altroo? No, perché rovinare un quadro già perfetto?”. Sempre al settimanale di Alfonso Signorini,ha spiegato: “Non è aria, non è il momento, ma stiamo bene così. Siamo in una nuova ...

