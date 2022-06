Cupra - La Tavascan esce allo scoperto (sotto mentite spoglie)

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Ladebutterà nel 2024 offrendo ai clienti una crossover elettrica dal design particolarmente ricercato ed aggressivo. Le spy che vi proponiamo, le prime in assoluto della vettura, mostrano ancora un prototipo al primo stadio di sviluppo. La Casa vuole infatti portare sul mercato un modello praticamente identico a quanto visto nelle scorse settimane in occasione della presentazione del piano strategico The Unstoppable Impulse, ma la base tecnica è fornita dalla Volkswagen ID.4: perciò il muletto è, di fatto, ancora basato sulla cugina di Wolfsburg e solo nel frontale presenta alcune modifiche; si notano, nello specifico, prese d'aria inferiori dalla disposizione inedita e un diverso andamento dell'intero paraurti, mentre i gruppi ottici sono totalmente nascosti dalle pellicole adesive. Sarà un modello globale. Il fatto che il prototipo ...

