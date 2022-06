Criscito Toronto | ci siamo | l’ex Genoa è atterrato in Canada

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Domenicoined è pronto ad iniziare la sua avventura a: percontratto biennale con opzione per il terzo Per un Chiellini che parte direzione America, c’è unche arriva in. Perè tempo di iniziare una nuova avventura oltreoceano. Ilè pronto ad accogliere il secondo acquisto dalla Serie A dopo la presentazione di Insigne nei giorni scorsi. Perpronto un contratto di due anni con opzione per il terzo. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : #MLS | Ecco #Criscito: il difensore è arrivato a #Toronto - CalcioNews24 : #Criscito è arrivato in Canada per iniziare la sua avventura con il #Toronto ?? - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli FOTO – Toronto, aumenta la colonia azzurra: arriva anche Mimmo Criscito: FOTO – T… - xedo_1 : RT @DiMarzio: #MLS | Ecco #Criscito: il difensore è arrivato a #Toronto - RobDitta : RT @DiMarzio: #MLS | Ecco #Criscito: il difensore è arrivato a #Toronto -

Ore 10:27 -: "Escluso dal progetto Genoa" (Valentino Della Casa - Redazione Di Marzio) È partito alle 5 del mattino da Milano Linate per il Canada, Mimmo. L'ex difensore ...Dopo questa stagione, parlando con la società, mi hanno fatto capire che non avrei fatto parte del progetto Genoa del futuro e così si è riaperta la pista' . Così Domenico, ...Criscito ha detto: “L'altro ieri è terminato un rapporto ... Allora ho colto l'opportunità di andare al Toronto. Tanti dicono che ho scelto per una questione economica ma non è così, l'ingaggio non è ...Io sono convito che il ragazzo si possa affermare. Criscito al Toronto Il Genoa aveva deciso di ringiovanire la squadra, quindi Mimmo e Pandev non facevano più parte del progetto. La comunicazione è ...