Covid: minacce di morte a ministro Speranza, in 4 a processo a Roma (Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma, 28 giu. (Adnkronos Salute) - “Ci vediamo in obitorio”, “ti spelliamo vivo”, “ti ammazziamo la famiglia”. Queste alcune delle minacce che per mesi sono state inviate, via mail, al ministro della Salute, Roberto Speranza, da quattro... Leggi su europa.today (Di mercoledì 29 giugno 2022), 28 giu. (Adnkronos Salute) - “Ci vediamo in obitorio”, “ti spelliamo vivo”, “ti ammazziamo la famiglia”. Queste alcune delleche per mesi sono state inviate, via mail, aldella Salute, Roberto, da quattro...

