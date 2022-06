Bayern Monaco: un nome in pole per sostituire Lewandowski (Di mercoledì 29 giugno 2022) Secondo fussballtransfer.com il Bayern Monaco per l'attacco, per sostituire il partente Robert Lewandowski, ha messo in cima alla lista... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 29 giugno 2022) Secondo fussballtransfer.com ilper l'attacco, peril partente Robert, ha messo in cima alla lista...

Pubblicità

GiovaAlbanese : La #Juventus sul profilo @JuventusFCWomen pare stia annunciando un colpo di #calciomercato. L'identikit sembra quel… - sportli26181512 : Bayern Monaco: un nome in pole per sostituire Lewandowski: Secondo - CODgamesIT : ?? eFootball 2022: FC Bayern Monaco rinnova l'accordo, con contenuti in esclusiva per il gioco Konami.… - GiuseppeZlatan2 : @nonvedogioie @DanyMalkInter @interfcmilano Infatti, ha alzato la Champions League. E comunque Giroud che vi ha seg… - flore_montanino : @forzafallimento 35 e 34 anni...2 giovani di belle speranze o 2 giocatori nel pieno della carriera. Infatti sono di… -