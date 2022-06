Basket, Biella rinuncia alla Serie A2 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Era nell’aria, ora è anche ufficiale. La Pallacanestro Biella rinuncia al campionato di Serie A2 di Basket. La decisione è stata confermata dal consiglio di amministrazione. “Purtroppo – spiega il club, in una nota – dopo anni di sforzi finanziari da parte della compagine sociale e veri e propri miracoli dello staff sportivo, si è giunti alla triste consapevolezza da parte del gruppo societario di non possedere le potenzialità economiche e organizzative necessarie per far fronte ad una ulteriore stagione sportiva”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 29 giugno 2022) Era nell’aria, ora è anche ufficiale. La Pcanestroal campionato diA2 di. La decisione è stata confermata dal consiglio di amministrazione. “Purtroppo – spiega il club, in una nota – dopo anni di sforzi finanziari da parte della compagine sociale e veri e propri miracoli dello staff sportivo, si è giuntitriste consapevolezza da parte del gruppo societario di non possedere le potenzialità economiche e organizzative necessarie per far fronte ad una ulteriore stagione sportiva”. SportFace.

