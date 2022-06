Apnea per disabili: a Scarlino (Maremma) Ilenia e Fabrizio tentano l’impresa da record (Di mercoledì 29 giugno 2022) Due tentativi di salire nell’olimpo dei record scendendo nelle profondità del mare. L’Apnea per disabili va in scena a Scarlino (Grosseto), in Maremma, giovedì 30 giugno, quando Ilenia Colanero e Fabrizio Pagani proveranno nuovamente a superare i loro limiti stabilendo un nuovo primato mondiale. Due i tentativi a loro disposizione. Gli apneisti disabili Ilaria Colanero è un’ex farmacista, appassionata di tennis, che dopo un terribile incidente in moto nel 2015 ha dovuto affrontare un momento di buio assoluto – proprio come quelli delle profondità in cui si immerge –, fatto di riabilitazione e cambiamenti drastici nella sua esistenza, ma che ha trovato nell’Apnea uno sport che la facesse sentire di nuovo viva. Ora, sostenuta dalla sua ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 29 giugno 2022) Due tentativi di salire nell’olimpo deiscendendo nelle profondità del mare. L’perva in scena a(Grosseto), in, giovedì 30 giugno, quandoColanero ePagani proveranno nuovamente a superare i loro limiti stabilendo un nuovo primato mondiale. Due i tentativi a loro disposizione. Gli apneistiIlaria Colanero è un’ex farmacista, appassionata di tennis, che dopo un terribile incidente in moto nel 2015 ha dovuto affrontare un momento di buio assoluto – proprio come quelli delle profondità in cui si immerge –, fatto di riabilitazione e cambiamenti drastici nella sua esistenza, ma che ha trovato nell’uno sport che la facesse sentire di nuovo viva. Ora, sostenuta dalla sua ...

