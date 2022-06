Pubblicità

ilfoglio_it : Agevolare la successione in Bankitalia con un anno di anticipo (ottobre 2022). Votare a maggio. Far gestire a quest… - UgoMancioli : @chiaberger Se ricorda bene risposi al suo tweet chiedendole quanto gli eredi di Del Vecchio (secondo lei) avrebber… - silviafranchi2 : RT @GiovanniPaglia: È morto Del Vecchio: un grande imprenditore, un uomo attento alla propria comunità. Lascia un patrimonio stimato in alm… - MassimGiannini : RT @LaStampa: Del Vecchio, ora è incognita successione: Milleri scala la holding, il risiko di Mediobanca nelle mani della famiglia https:/… - Luxgraph : Successione Del Vecchio, le regole della cassaforte da 30 miliardi. E l’ipotesi di un mister X #corriere #news #202… -

Kate Middleton dimostra che il bianco è l'alleato perfetto delle more › Il royal look... con George secondo in linea dial trono, dietro al padre . I principi George, Louis e ...Rivedo oggi questo concetto in alcuni spazi pubblicicentro cittadino, concepiti come una ... La propaganda pubblicitaria è solo unadi scene ed effluvi, per altri segnali in...Cinque guasti in successione, causati dal caldo e dal sovraccarico energetico, hanno mandato in tilt le centraline: Amalfi, Atrani, Ravello, Minori, Maiori e Tramonti senza energia elettrica ...La scomparsa di Leonardo Del Vecchio sconvolge il mondo della finanza italiana. Il patron di Luxottica aveva 87 anni ma era operativo come ne avesse molti di meno, al punto da essere impegnato in prim ...