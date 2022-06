Scozia, referendum indipendenza: si torna a votare il 19 ottobre 2023 (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – Il governo scozzese della ‘First Minister’ Nicola Sturgeon propone un nuovo referendum sull’indipendenza della Scozia dal Regno unito da tenersi il 23 ottobre del 2023. E per evitare strascichi giudiziari che distolgano l’attenzione da un dibattito sul vero obiettivo, vale a dire dall’indipendenza, il governo ha inviato sin da ora la sua proposta alla Corte suprema britannica. Downing street si è limitata a precisare che il Premier Boris Johnson ora è contrario a un secondo referendum sull’indipendenza, ma che aspetta il parere della Corte suprema per esprimersi in modo più approfondito. “La nostra posizione rimane immutata: la nostra priorità, e quella del governo scozzese, deve essere quella di lavorare insieme senza sosta sulle ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – Il governo scozzese della ‘First Minister’ Nicola Sturgeon propone un nuovosull’delladal Regno unito da tenersi il 23del. E per evitare strascichi giudiziari che distolgano l’attenzione da un dibattito sul vero obiettivo, vale a dire dall’, il governo ha inviato sin da ora la sua proposta alla Corte suprema britannica. Downing street si è limitata a precisare che il Premier Boris Johnson ora è contrario a un secondosull’, ma che aspetta il parere della Corte suprema per esprimersi in modo più approfondito. “La nostra posizione rimane immutata: la nostra priorità, e quella del governo scozzese, deve essere quella di lavorare insieme senza sosta sulle ...

