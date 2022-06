Quattro leoni da tastiera a processo per le minacce a Speranza (Di martedì 28 giugno 2022) “Ci vediamo in obitorio”, “ti ammazziamo la famiglia e poi ti spelliamo vivo”. Sono alcune delle minacce inviate, tra l’ottobre del 2020 e il gennaio 2021, al ministro della Salute, Roberto Speranza da Quattro persone per le quali la Procura di Roma ha disposto la citazione diretta a giudizio. minacce a Speranza, in 4 andranno a processo il 20 settembre. Avevano inviato decine di mail al ministro Le missive, arrivate in forma anonima anche alla segreteria del ministro, avevano come oggetto le politiche del governo contro il Covid. Nei confronti degli indagati, tutti uomini di età compresa tra i 56 e 36 anni, il pm dell’antiterrorismo Gianfederica Dito, coordinata dall’aggiunto Michele Prestipino, contesta il reato di minacce aggravate. In base a quanto ricostruito dai ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 28 giugno 2022) “Ci vediamo in obitorio”, “ti ammazziamo la famiglia e poi ti spelliamo vivo”. Sono alcune delleinviate, tra l’ottobre del 2020 e il gennaio 2021, al ministro della Salute, Robertodapersone per le quali la Procura di Roma ha disposto la citazione diretta a giudizio., in 4 andranno ail 20 settembre. Avevano inviato decine di mail al ministro Le missive, arrivate in forma anonima anche alla segreteria del ministro, avevano come oggetto le politiche del governo contro il Covid. Nei confronti degli indagati, tutti uomini di età compresa tra i 56 e 36 anni, il pm dell’antiterrorismo Gianfederica Dito, coordinata dall’aggiunto Michele Prestipino, contesta il reato diaggravate. In base a quanto ricostruito dai ...

