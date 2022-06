Per Locatelli l'obbligo vaccinale contro il Covid è una pagina chiusa (Di martedì 28 giugno 2022) AGI - L'obbligo vaccinale contro il Covid "è una pagina ormai chiusa". Lo ha detto a SkyTg24 Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di Sanità. Ci sono solo due eccezioni "che personalmente vedo per il personale sanitario come condizione imprescindibile per svolgere questo lavoro e per chi è deputato all'assistenza dei fragili o delle persone anziane nelle strutture residenziali. Mentre lo escludo decisamente nelle scuole", ha dichiarato il primario di Encoematologia del Bambino Gesù. "Io credo che sostanzialmente stiamo andando verso una fase di endemizzazione. Poi ci sono dei picchi, come quelle di queste settimane, in cui possiamo definirci ancora in una fase di espansione e di larga circolazione virale, ma la tendenza è quella che ho detto". Lo ha ... Leggi su agi (Di martedì 28 giugno 2022) AGI - L'il"è unaormai". Lo ha detto a SkyTg24 Franco, presidente del Consiglio superiore di Sanità. Ci sono solo due eccezioni "che personalmente vedo per il personale sanitario come condizione imprescindibile per svolgere questo lavoro e per chi è deputato all'assistenza dei fragili o delle persone anziane nelle strutture residenziali. Mentre lo escludo decisamente nelle scuole", ha dichiarato il primario di Encoematologia del Bambino Gesù. "Io credo che sostanzialmente stiamo andando verso una fase di endemizzazione. Poi ci sono dei picchi, come quelle di queste settimane, in cui possiamo definirci ancora in una fase di espansione e di larga circolazione virale, ma la tendenza è quella che ho detto". Lo ha ...

