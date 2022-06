Nicolas Vaporidis | prime parole dopo la vittoria all’Isola ed il pensiero a Edoardo Tavassi

Pubblicità

trash_italiano : ?? Nicolas Vaporidis vince l'#Isola dei Famosi 2022 ?? - fanpage : Nicolas Vaporidis è il vincitore dell'Isola dei Famosi! #isola - IlContiAndrea : Carmen Di Pietro, Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis. I tre finalisti perfetti #Isola - DavideANGELOfa1 : Chissà se la @queen_adnknesh cosa ne pensa dellanv vittoria di Nicolas Vaporidis all'isola dei famosi #fairylu #jeru - stefaniareale5 : RT @trash_italiano: ?? Nicolas Vaporidis vince l'#Isola dei Famosi 2022 ?? -

Una vittoria per certi versi scontata ed ampiamente annunciata, quella diche meno di 24 ore fa ha trionfato all' Isola dei Famosi 2022 . Dopo la vittoria non potevano mancare le sue prime parole di ringraziamento giunte attraverso i social....Ieri sera è andata in onda l 'ultima puntata dell'Isola dei Famosi , il programma per Vip più temerario della Mediaset . A trionfare è stato il celebre attoreche, al suo 99esimo giorno sull'Isola, ha battuto gli altri due finalisti: Carmen Di Pietro e Luca Daffrè , vincendo così l'edizione più lunga della storia di questo reality. Ma che ...Ieri sera è andata in onda la finale dell’Isola dei Famosi 2022. Il programma ha visto la vittoria di Nicolas Vaporidis, che sin ...Non a caso, è arrivato in finalissima, giocandosi la vittoria con Nicolas Vaporidis. Classe 1995, Luca Daffrè è nato a Trento e ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo qualche ...