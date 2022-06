Milan, una sola opzione per Ziyech (Di martedì 28 giugno 2022) Hakim Ziyech è l'obiettivo per la trequarti del Milan. I rossoneri, per portarlo a Milano ammortizzando i costi grazie al decreto... Leggi su calciomercato (Di martedì 28 giugno 2022) Hakimè l'obiettivo per la trequarti del. I rossoneri, per portarlo ao ammortizzando i costi grazie al decreto...

Pubblicità

AntoVitiello : #Pioli: “Per noi questo deve essere un punto di partenza. Sappiamo di aver fatto qualcosa d’importante per una tifo… - gippu1 : Divock #Origi è il terzo giocatore acquistato dal #Milan dopo aver segnato in una finale di Coppa Campioni (2019) d… - AlfredoPedulla : #Acerbi: #Inter sempre fredda, #Milan possibile. È una strada per sbloccare #Romagnoli-#Lazio, non c’è più troppo tempo - ciriello95 : @86_longo Questi atteggiamenti di altre squadre nei confronti del Milan Non mi piace questo loro comportamento Noi… - terpenbem : RT @RumorsMercato: @Ciarelli_DS @matteo_milan91 Lei fa ironia, a me fa risulta che il Milan farà anche una prima punta. Gli obiettivi sono… -