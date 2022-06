Pubblicità

leggoit : #Meteo, emergenza caldo e afa alle stelle: fino a quando durerà, le previsioni non sono confortanti - Borderline_24 : #Bari, è emergenza ondate di calore: domani bollino rosso e temperature fino a 40 gradi - augusto_amato : Roma è bollente, ma il piano caldo non c'è. Pronto soccorso in crisi - ultime24 : caldo, emergenza temperature roventi e afa che durerà ancora diversi giorni anche se non ovunque. secondo bollettin… - Susy_1968 : RT @3BMeteo: Quando si placherà questa infinita ondata di #caldo sull'#Italia? Ecco gli ultimi aggiornamenti #meteo -

iLMeteo.it

L'caldo non sembra voler abbandonare l'Italia. Per chi, dopo giorni di afa estrema e l'... Nel breve e nel medio periodo le previsioni, infatti, non si intravedono grossi sblocchi della ...Se non ci sarà un cambiamento radicale delle condizioni, il livello di salinità rischia di salire dal 30 al 70 per mille". L'acqua per le vongole del Delta del Po si aggiunge a quella ... Meteo in diretta: siccità estrema; è emergenza idrica al centro-nord (video) L'emergenza caldo non sembra voler abbandonare l'Italia ... Nel breve e nel medio periodo le previsioni meteo, infatti, non si intravedono grossi sblocchi della situazione. Il gran caldo, che sia ...Prosegue l’impegno della Asl di Brindisi per fronteggiare al meglio la carenza di medici, problema già noto da tempo e diffuso nelle aziende sanitarie locali della regione e in tutta Italia. Le stesse ...