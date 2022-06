M5s | il sondaggio supera ogni incubo di Conte | dove precipita | cifre-horror

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 28 giugno 2022) Se due indizi fanno una prova, il calvario per Giuseppeè appena iniziato. La batosta per i suoi 5 Stelle, direttamente dalle colonne del Sole 24 Ore, arriva impressa con le seguenti: 9,9% e 6,9%. Il primo dato è il frutto della rilevazione Winpoll "senza" Luigi Di Maio in campo; il secondo giunge dalla stessa simulazione "con" l'ex grillino come nuovo competitor. Il risultato? Desolante per, a nemmeno una settimana dalla scissione traumatica di Di Maio e dei sessanta discepoli che con lui hanno abbandonato la casa del Grillo. Uno scenario che in entrambi i casi («agli intervistati», spiega Roberto D'Alimonte, «è stato chiesto sia come avrebbero votato nel caso in cui non fosse presente il partito del ministro degli Esteri sia nel caso in cui ci fosse il suo partito») conferma le parole profetiche del garante. «Così ...