M5S, Grillo: "Restiamo al governo" (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – Restate al governo? "Certo". Così Beppe Grillo, entrando alla Camera per incontrare i parlamentari M5S. Come già dichiarato all'uscita dell'hotel Forum, il garante del Movimento ripete che con il leader Giuseppe Conte "andiamo perfettamente d'accordo", poi si infila in uno dei portoni di Montecitorio, spiegando che con i deputati oggi affronterà anche, come già fatto ieri, il tema del governo. "Guardate che andiamo d'accordo con Conte, inutile che scrivite queste cose…", le parole del garante del Movimento poco prima, all'uscita dall'hotel con il capogruppo del M5s alla Camera Davide Crippa e dopo un allegro conciliabolo con Alfonso Bonafede. L'articolo proviene da Italia Sera.

