Love Mi | Fedez | J-Ax e tanti ospiti nel concerto gratuito e solidale dedicato a Milano

(Di martedì 28 giugno 2022) Chiara Ferragni esempre più coppia sociale oltre che social. L’imprenditrice digitale e il cantante, felicemente sposati dal 1° settembre 2018 e genitori di Leone e Vittoria, sui social hanno un seguito stratosferico di follower: lei oltre 27 milioni, lui oltre 15 milioni (solo su Instagram). Condividono con foto e video la loro vita, ogni istante (o quasi) con i fan. Ma ultimamente sono molto impegnati anche in campo sociale. La bionda influencer, proprio nei giorni scorsi, ha accettato l’invito di Liliana Segre a visitare, in forma privata, il Memoriale della Shoah di, di cui ha dato notizia via social facendo poi un appello: “No all’indifferenza, visitate il Memoriale”. Chiara Ferragni econ i figli Vittoria e Leone, all’anagrafe Federico Lucia, invece, è alle prese con una serata musicale ...

Pubblicità

IlContiAndrea : #LoveMi, il concerto benefico di #Fedez bagnato dal temporale di Milano: ecco dove vederlo, gli orari, tutte le can… - IlContiAndrea : Ecco la scaletta completa di #LoveMi con gli artisti e le canzoni che canteranno. Lo show inizierà alle 18 in Piazz… - telodogratis : Fedez e J-Ax fanno ballare Milano con ‘Love Mi’ - lifestyleblogit : Fedez e J-Ax fanno ballare Milano con 'Love Mi' - - ledicoladelsud : Fedez e J-Ax fanno ballare Milano con ‘Love Mi’ -

Mi, sfida di stile tra Aurora Ramazzotti ed Elenoire Casalegno: i look più ...Anni prima mi fermavo a guardare gli artisti e mi chiedevo dove trovassero il coraggio, poi questo coraggio l'ho trovato anch'io e non ho voluto più mollare.'Mi, Concertoe J - AX a ...Un triplo ritorno alla normalità per Fedez. C’è il ritorno su un palco dopo il tour del 2019, un vero palco. Primo Maggio e Heroes erano state brevi apparizioni: ci sono 20 mila persone in piazza Duom ...‘Love Mi’, il concertone gratuito promosso per raccogliere ... E lo dimostra l’amicizia ritrovata tra Fedez e J-Ax, che dopo quattro anni di silenzi e rapporti interrotti, risulta più solida che mai.