LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA | doppietta nella ginnastica e bronzo nelle bocce! Enrica Rinaldi in finale nella lotta

(Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA MARTEDI’ 28 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 19.55 PALLANUOTO – Mattia Rocchino segna il gol del 10-6!! Italia a +4 sulla Grecia a meno di 5 minuti dal termine e semifinali sempre più vicine… 19.53 PALLANUOTO – Azzurrini sempre a +3 sul 9-6 contro la Grecia a 6 minuti dalla fine del match. 19.51– Il Final Block odierno dovrebbe slittare alle ore 20, quindi con un’ora circa di ritardo rispetto al programma originale. 19.47 PALLANUOTO – Parziale positivo di 3-2 nel terzo periodo e Italia che vola a +3 sulla Grecia (8-5) in vista dell’ultimo quarto! Il Settebello U18 vede lo striscione del traguardo che vorrebbe dire automaticamente pass per le semifinali. 19.43 CALCIO – Sempre 1-0 per ...

NintendoItalia : Una demo gratuita di #LiveALive è ora disponibile! Scopri l'inizio di tre capitoli diversi, poi trasferisci i tuoi… - svarioken : E la demo di LIVE A LIVE (Switch). • - Teomanson : RT @NintendoItalia: Una demo gratuita di #LiveALive è ora disponibile! Scopri l'inizio di tre capitoli diversi, poi trasferisci i tuoi prog… - reputati0nTV : RT @NintendoItalia: Una demo gratuita di #LiveALive è ora disponibile! Scopri l'inizio di tre capitoli diversi, poi trasferisci i tuoi prog… - pechesodas : RT @NintendoItalia: Una demo gratuita di #LiveALive è ora disponibile! Scopri l'inizio di tre capitoli diversi, poi trasferisci i tuoi prog… -

L'APS MIUSIC guarda già oltre il festival con il "GuitarScióTour", una serie di spettacoli ... verdissima sede dell'evento, saranno disponibili un'ampia zona di ristoro e parco(l'ingresso ...in regalo saranno come sempre accessibili esclusivamente agli utenti iscritti a XboxGold ( acquistabile su Amazon ) o Game Pass Ultimate ( acquistabile su Amazon ) e una volta ...Microsoft ha annunciato oggi pomeriggio i giochi in regalo per gli abbonati ad Xbox Live Gold a luglio 2022. I quattro titoli “Games with Gold” del mese prossimo, che come di consueto saranno ...NZXT ha da poco presentato la Signal 4K30 e la Signal HD60, due schede di cattura che aiuteranno i creatori di contenuti. Scopriamole insieme ...