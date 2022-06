Incendio a Pozzuoli | si estende il rogo sul Monte Barbaro | mezzi arei in volo

Pubblicità

crispadafora : RT @NapoliToday: #Cronaca Monte Barbaro, il rogo continua a devastare i Campi Flegrei - anteprima24 : ** #Incendio a #Pozzuoli, si estende il rogo sul monte Barbaro: sette i fronti di fuoco ** - ptvtelenostra : VASTO INCENDIO A POZZUOLI: ROGHI SU SOLFATARA E MONTE BARBARO - - cuba98w : RT @NapoliToday: #Cronaca Monte Barbaro, il rogo continua a devastare i Campi Flegrei - Yogaolic : RT @NapoliToday: #Cronaca Monte Barbaro, il rogo continua a devastare i Campi Flegrei -

a Napoli, le fiamme stanno divorando il Monte Barbaro Napoli, 28 giugno 2022 - Si è esteso l'in corso da ieri 27 giugno asul monte Barbaro , le fiamme interessano un'area di 23 ettari . Sono sette attualmente i fronti di fuoco tenuti sotto controllo dalla Protezione Civile ...Si è esteso l'in corso da ieri asul monte Barbaro. Sono sette attualmente i fronti di fuoco tenuti sotto controllo dalla Protezione Civile della Regione Campania che, anche oggi, ha inviato sul ...I roghi, nonostante l'intervento delle autorità, hanno continuato ad estendersi arrivando pericolosamente ad avvicinarsi alle abitazioni.