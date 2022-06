(Di martedì 28 giugno 2022) Lucasha lasciato la Lazio alla scadenza del contratto ed è tornato al, la squadra dove è cresciuto C’è tantanelle parole di Lucasper il suo ritorno al, squadra in cui è cresciuto. Queste le sue dichiarazioni.– «Ilrappresenta l’inizio del mio. Cosa mi ha fatto tornare? La voglia di poter ancora dare un contributo e l’intenzione di chiudere un ciclo del mio percorso calcistico dove ho mosso i primi passi. I colloqui per un mio ritorno sono iniziati a febbraio e si sono intensificati verso la fine della stagione con la Lazio. Dopo molte discussioni è arrivato l’accordo. Il momento di tornare alera arrivato. Rappresentare questa squadra significa tanto per me». LEGGI ...

Pubblicità

Calcio News 24

... mentre ilha accompagnato Livio Urru in via Solferino per la cerimonia della Vestizione ...si è messo alla guida del corteo dei cavalieri sino alla via Duomo dove ad attenderlo c'era la...... mentre ilha accompagnato Livio Urru in via Solferino per la cerimonia della Vestizione ...si è messo alla guida del corteo dei cavalieri sino alla via Duomo dove ad attenderlo c'era la... Gremio, la gioia di Leiva: «Qui è iniziato il mio sogno»