Gloria Giorgianni | La Rai deve raccontare la Storia d’Italia

(Di martedì 28 giugno 2022)“Iotti, Fracci e zia Elvira quanta forza le donne” La Stampa, di Maria Berlinguer, pag. 32 Quandoha deciso di produrre La scelta di Maria, premio Moige per la tv valoriale, certo non immaginava che il tema delle madri che piangono soldati ignoti sarebbe tornato di attualità a pochi chilometri da casa nostra. Il docufilm sarà domani al centro di un dibattito al Parlamento europeo su Donne nei conflitti. Un riconoscimento per chi, come la sua casa di produzione Anele, da sempre punta sui contenuti perladel nostro Paese. «Abbiamo messo il dolore delle donne al centro del nostro racconto – dice– purtroppo abbiamo anticipato quanto sta accadendo, mi ha molto colpito all’inizio della guerra di Putin ...

