Ghislaine Maxwell è stata condannata a 20 anni di prigione per aver aiutato Jeffrey Epstein ad abusare sessualmente di ragazze minorenni (Di martedì 28 giugno 2022) Ghislaine Maxwell, ex compagna e socia del finanziere americano Jeffrey Epstein, è stata condannata a 20 anni di prigione per aver aiutato Epstein – che si era suicidato in carcere nell'agosto del 2019 – ad abusare sessualmente di ragazze minorenni.

