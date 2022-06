G7 | Russia sblocchi i porti | sostegno azione Onu sul grano

Pubblicità

La Russia "metta fine senza condizioni al blocco dei porti ucraini sul Mar Nero" e smetta di "distruggere infrastrutture portuali di trasporto, terminali e silos per il grano" e di "appropriarsi in modo..." Così si legge nella dichiarazione finale G7 sulla sicurezza alimentare.