G7, Draghi: "Grande unità di vedute, soprattutto sull'Ucraina" (Di martedì 28 giugno 2022) "Questo G7 è stato veramente un successo. I nostri paesi hanno affermato piena e Grande coesione, Grande unità di vedute soprattutto per quanto riguarda la guerra in Ucraina e le sue conseguenze a livello umanitario, economico e sociale", ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi nella conferenza stampa conclusiva dopo il summit in Germania. "Il G7 è pronto a sostenere Kyiv per tutto il tempo necessario". La crisi alimentare "Il segretario generale" dell'Onu Guterres, ha detto Draghi, "a proposito del piano" per il grano "ha usato le parole 'siamo oramai vicini al momento della verità' per capire se Ucraina e Russia vorranno sottoscrivere un accordo che permetterà al grano di uscire dai porti. La situazione va sbloccata in ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 28 giugno 2022) "Questo G7 è stato veramente un successo. I nostri paesi hanno affermato piena ecoesione,diper quanto riguarda la guerra ine le sue conseguenze a livello umanitario, economico e sociale", ha detto il presidente del Consiglio Marionella conferenza stampa conclusiva dopo il summit in Germania. "Il G7 è pronto a sostenere Kyiv per tutto il tempo necessario". La crisi alimentare "Il segretario generale" dell'Onu Guterres, ha detto, "a proposito del piano" per il grano "ha usato le parole 'siamo oramai vicini al momento della verità' per capire see Russia vorranno sottoscrivere un accordo che permetterà al grano di uscire dai porti. La situazione va sbloccata in ...

Pubblicità

martaottaviani : Il popolo ucraino si ricorderà di Mario #Draghi come un grande leader, che ha cercato fino all'ultimo di difendere… - matteosalvinimi : La crisi dell’energia si supera anche grazie al nucleare. Draghi dimostri lungimiranza e coraggio, basta coi NO che… - Agenzia_Ansa : DIRETTA | 'Questo G7 è stato veramente un successo, i nostri Paesi hanno riaffermato piena e grande coesione, grand… - Carmlia23 : RT @dariodangelo91: #Draghi: 'Come vedete gli effetti di questa guerra sono imprevedibili. Abbiamo un'UE più unita, una NATO più unita - pr… - sciltian : RT @Frances59546252: La rai a guida 5* che trasmetteva a reti unificate le chiacchierate dell'avv.Conte di Appula,oggi x l'informazione pre… -