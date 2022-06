F1 | Gunther Steiner | “Sorpreso dai problemi del motore Ferrari”

Leggi su oasport

(Di martedì 28 giugno 2022) Non è un momento semplice per la. Negli ultimi GP del Mondiale 2022 di F1, la Rossa ha sofferto non poco didi affidabilità e ilè finito sotto la lente di ingrandimento. Problematiche che hanno messo in grave difficoltà la scuderia di Maranello non soltanto nella lotta iridata con la Red Bull, ma anche relativamente alle prestazioni dei team clienti. Il riferimento al Team Haas viene spontaneo. Il Team Principal della squadra americana,, non ha nascosto l’amarezza e la delusione relativamente alle criticità emerse sulla power unit del Cavallino Rampante e le sue più recenti dichiarazioni non hanno bisogno di troppe interpretazioni. “L’inaffidabilità delmi ha stupito. Nei primi cinque GP stava andando tutto ...