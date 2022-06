Enrico Letta ha bisogno di un ' avvocato' del diavolo che lo consigli ad avere più coraggio con il marchio del Pd

(Di martedì 28 giugno 2022) Papa Sisto V nel 1583 istituì la figura dell'del, che in pratica era una persona incaricata da Santa Romana Chiesa di apportare argomenti che mettessero in discussione le virtù e i ...

Pubblicità

EnricoLetta : Oggi vinciamo bene e in modo convincente. Alla fine paga la serietà e la responsabilità. Il PD vince i #ballottaggi… - LaStampa : Enrico Letta: “Una vittoria contro il populismo. Ma adesso serve un nuovo Ulivo. Giù le tasse sul lavoro e Ius Scho… - Giorgiolaporta : 'Quanto ti vergogni di tuo figlio #disabile?'. Ecco il #questionario shock inviato a #Roma. Complimenti a… - ivanagenova : RT @maurizioacerbo: MANDATE A SCUOLA ENRICO LETTA su #aborto: 'Un ritorno indietro che genera sconcerto e alimenterà sofferenze. Da noi nes… - tempoweb : Il segretario del Pd 'ha finto di aver vinto le amministrative'. La sentenza di Piepoli. E i consigli al centrodest… -

parla di "modello Verona" per l'Italia: può funzionare Sicuramente la scelta di aprire e di allargare il campo è stata vincente. Il primo merito che va ascritto a Tommasi è infatti ...È quello di cui avrebbe bisogno oggi, dopo l'ubriacatura di molti dirigenti dem a seguito dei ballottaggi di domenica. La prima cosa che un avvocato del diavolo di buon livello, il Pd ne ...In un'intervista ad Agorà, Stefano Bonaccini ha parlato del futuro prossimo del Partito Democratico e delle sue ambizioni personali. "Io segretario Sono qui solo per dare una mano".È quello di cui avrebbe bisogno oggi Enrico Letta, dopo l’ubriacatura di molti dirigenti dem a seguito dei ballottaggi di domenica.