Ci mancava il sindaco-sceriffo anti siccità: vietato il secondo lavaggio di capelli ai parrucchieri (Di martedì 28 giugno 2022) Bologna, 28 giu — A Castenaso, comune di 16mila anime alle porte di Bologna, per fare fronte alla carenza d'acqua il sindaco Carlo Gubellini ha deciso di chiudere i rubinetti alla popolazione a partire dai saloni di parrucchieri e barbieri, vietando il secondo lavaggio di capelli ai clienti. La rete idrica italiana è un colabrodo, in media si perdono 40 litri di acqua su cento tra impianti obsoleti, tubature marce e allacci abusivi, ma il prezzo della siccità lo pagheranno i cittadini che già da ora iniziano ad assaggiare «l'antipasto» dei razionamenti. Altro giro, altra corsa: dopo lo sceriffo pandemico, è pronto il modello di sindaco «razionatore» che nel nome del risparmio idrico vi controlla quante volte a ...

