Caro Pd | occhio all' analisi della vittoria

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 28 giugno 2022) Ritornare all'Ulivo. Perché tra le sue caratteristiche "ha avuto una grande capacità di partecipazione ed espansione andando oltre alla classe politica". Che è un po', secondo Enrico Letta, il motivo per cui queste elezioni amministrative sono andate bene per il centrosinistra. Il segretario del Pd analizza il voto e in un'intervista alla Stampa fornisce un po' di elementi di riflessione sulla tornata appena conclusa. "Quel che mi piace di questo risultato è che è andato oltre i partiti. Due personaggi come Tommasi e Fiorita, un calciatore e un professore ai lati opposti dell’Italia, dicono che è quella la strada. Mettere in campo una nuova classe politica". Insomma, la priorità è costruire un progetto che nelle intenzioni del segretario veda il Pd come il perno di una coalizione ampia, com'è stato in alcune delle città in cui s'è vinto. Anche se non sarà affatto facile far convivere ...