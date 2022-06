Atalanta, in frenata la trattativa per Ederson: distanza su ingaggio e commissioni (Di martedì 28 giugno 2022) trattativa in frenata tra Ederson e l’Atalanta: c’è distanza per l’ingaggio e le commissioni per gli agenti Si blocca la trattativa tra Ederson e l’Atalanta. Il brasiliano non ha trovato ancora l’accordo con la Dea. C’è distanza tra ingaggio offerto dai nerazzurri e le richieste del giocatore con le commissioni da dare agli agenti. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 giugno 2022)intrae l’: c’èper l’e leper gli agenti Si blocca latrae l’. Il brasiliano non ha trovato ancora l’accordo con la Dea. C’ètraofferto dai nerazzurri e le richieste del giocatore con leda dare agli agenti. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

