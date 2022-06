Wimbledon sfida la pioggia, scivola l'italiano Vavassori: Tiafoe vince 3-0 LIVE (Di lunedì 27 giugno 2022) Niente da fare per Andrea Vavassori al primo turno del torneo maschile di Wimbledon, terzo slam stagionale ospitato dai campi in erba londinesi. Il 27enne tennista torinese, n.256 del ranking Atp, promosso... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 27 giugno 2022) Niente da fare per Andreaal primo turno del torneo maschile di, terzo slam stagionale ospitato dai campi in erba londinesi. Il 27enne tennista torinese, n.256 del ranking Atp, promosso...

