ULTIM’ORA Juve, c’è la conferma dell’entourage: notizia su Di Maria (Di lunedì 27 giugno 2022) Nonostante i diversi intoppi che hanno fatto preoccupare la dirigenza e la tifoseria Juventina, siamo ormai quasi giunti al termine di questa lunghissima trattativa. Angel Di Maria sarà quasi sicuramente un giocatore bianconero nella prossima stagione. A confermarlo sono stati gli stessi agenti del Fideo che, intervistati ai microfoni de La Stampa, hanno finalmente chiarito l’andamento delle negoziazioni e riacceso le speranze del popolo bianconero. “Stiamo parlando degli ultimi dettagli e siamo in attesa che ci diano l’ok ad alcune cose“. Di Maria Juve Ultime Alla fine, l’ala argentina avrebbe scelto la Juve e si prepara a firmare un contratto annuale da 7 milioni di euro netti, più eventuali bonus ancora da definire. Verrà inclusa però anche un’opzione di rinnovo per ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 27 giugno 2022) Nonostante i diversi intoppi che hanno fatto preoccupare la dirigenza e la tifoseriantina, siamo ormai quasi giunti al termine di questa lunghissima trattativa. Angel Disarà quasi sicuramente un giocatore bianconero nella prossima stagione. Arlo sono stati gli stessi agenti del Fideo che, intervistati ai microfoni de La Stampa, hanno finalmente chiarito l’andamento delle negoziazioni e riacceso le speranze del popolo bianconero. “Stiamo parlando degli ultimi dettagli e siamo in attesa che ci diano l’ok ad alcune cose“. DiUltime Alla fine, l’ala argentina avrebbe scelto lae si prepara a firmare un contratto annuale da 7 milioni di euro netti, più eventuali bonus ancora da definire. Verrà inclusa però anche un’opzione di rinnovo per ...

