Ultime Notizie – Mondiali di nuoto, Giulia Gabrielleschi bronzo nella 5 km in acque libere (Di lunedì 27 giugno 2022) Giulia Gabrielleschi vince la medaglia di bronzo nella 5 km in acque libere ai campionati del mondo di Budapest. A vincere è la brasiliana Ana Marcela Cunha, davanti alla francese Aurelie Muller. Settima l’altra azzurra Ginevra Taddeucci. “Volevo fortemente la medaglia, un po’ per il percorso tecnico intrapreso un po’ per i grandi sacrifici giornalieri che facciamo -spiega Gabrielleschi a caldo dopo il traguardo-. La dedico a mia mamma che mi guarda da casa e mio fratello che vive in Canada”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 27 giugno 2022)vince la medaglia di5 km inai campionati del mondo di Budapest. A vincere è la brasiliana Ana Marcela Cunha, davanti alla francese Aurelie Muller. Settima l’altra azzurra Ginevra Taddeucci. “Volevo fortemente la medaglia, un po’ per il percorso tecnico intrapreso un po’ per i grandi sacrifici giornalieri che facciamo -spiegaa caldo dopo il traguardo-. La dedico a mia mamma che mi guarda da casa e mio fratello che vive in Canada”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - ElioLannutti : Guerra Russia Ucraina, ultime notizie: Zelensky chiede a G7 sostegno per armi, grano e ricostruzione. Mosca in defa… - junews24com : Zaniolo Juve, bianconeri in forte pressing: ora Allegri sogna un altro colpo - - zazoomblog : Ultime Notizie – Default Russia solo una questione tecnica? Mosca pagherà a lungo - #Ultime #Notizie #Default… -