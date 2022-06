Terrore prima del concerto di Elisa: disastro sul palco, finisce malissimo (Di lunedì 27 giugno 2022) Ricominciano i concerti estivi e va registrata anche qualche brutto episodio. È infatti crollata la tettoia del palco allestito per il concerto di Elisa a Bassano del Grappa previsto per domani. Due persone sono rimaste ferite nell'incidente andato in scena in provincia di Vicenza La tettoia già montata, si è piegata a 45 gradi crollando sulla base del palco. I pompieri, arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza l'area transennandola. I due feriti fortunatamente in maniera non grave sono stati presi in cura dal personale del Suem (Servizio di urgenza ed emergenza medica). Sul posto il personale dello Spisal (Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro), carabinieri e polizia. Sono ora attesi gli interventi della autogrù per la rimozione del tetto. Leggi su iltempo (Di lunedì 27 giugno 2022) Ricominciano i concerti estivi e va registrata anche qualche brutto episodio. È infatti crollata la tettoia delallestito per ildia Bassano del Grappa previsto per domani. Due persone sono rimaste ferite nell'incidente andato in scena in provincia di Vicenza La tettoia già montata, si è piegata a 45 gradi crollando sulla base del. I pompieri, arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza l'area transennandola. I due feriti fortunatamente in maniera non grave sono stati presi in cura dal personale del Suem (Servizio di urgenza ed emergenza medica). Sul posto il personale dello Spisal (Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro), carabinieri e polizia. Sono ora attesi gli interventi della autogrù per la rimozione del tetto.

