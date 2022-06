Nuoto di fondo | Gregorio Paltrinieri in doppia cifra per podi mondiali | un esempio di longevità

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 giugno 2022)di. Il carpigiano quest’oggi ha conquistato la sua terza medaglia in questi2022 dia Budapest (Ungheria). Dopo il suo show, con l’oro vinto nei 1500 stile libero in piscina e annesso record europeo (secondo tempo mai nuotato al mondo), Greg si è immerso nelle acque libere del Lupa Lake e i riscontri gli hanno continuato a sorridere. Nonostante una programmazione ai limiti della follia,è stato capace di portarsi a casa un bronzo nella staffetta mista e un argento nei 5 km. Gare in cui la Germania ha fatto la voce grossa, soprattutto con la spinta di Florian Wellbrock. Alla fine della fiera, nella giornata nella quale anche Giulia Gabbrielleschi ha ottenuto il suo bronzo nella 5 km con un’Italia da ...