Nuoto, Budapest 2022. Paltrinieri argento nella 5 km: “Con Wellbrock faccio fatica, ci riproviamo nella 10 km” (Di lunedì 27 giugno 2022) Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia d’argento nella 5 km in acque libere dei Mondiali di Budapest 2022, al termine di una gara davvero durissima che ha visto la vittoria del tedesco Florian Wellbrock e il terzo posto di un altro protagonista del Nuoto in vasca come l’ucraino Mykhailo Romanchuk. “Con Florian faccio sempre fatica, ho capito già due km prima dell’arrivo che non riuscivo a superarlo – ha spiegato Paltrinieri ai microfoni di RaiSport subito dopo il termine della gara – Abbiamo fatto tanta selezione con ritmo alto, il gruppo si è sgranato presto. E’ comunque un argento mondiale, c’è tanta fatica e siamo in acqua tutti i giorni.” Prossimo ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 giugno 2022) Gregorioha conquistato la medaglia d’5 km in acque libere dei Mondiali di, al termine di una gara davvero durissima che ha visto la vittoria del tedesco Floriane il terzo posto di un altro protagonista delin vasca come l’ucraino Mykhailo Romanchuk. “Con Floriansempre, ho capito già due km prima dell’arrivo che non riuscivo a superarlo – ha spiegatoai microfoni di RaiSport subito dopo il termine della gara – Abbiamo fatto tanta selezione con ritmo alto, il gruppo si è sgranato presto. E’ comunque unmondiale, c’è tantae siamo in acqua tutti i giorni.” Prossimo ...

Pubblicità

sportface2016 : +++NON SVEGLIATECIIII: ITALIA MEDAGLIA D'ORO NELLA STAFFETTA MISTA MASCHILE. CECCON, MARTINENGHI, BURDISSO, MIRESSI… - Eurosport_IT : ???? Duo misto tecnico ???? Duo misto libero Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero sono i fenomeni del nuoto artistico… - Agenzia_Ansa : Medaglia d'oro e primato europeo per Gregorio Paltrinieri nei 1500sl a Budapest nell'ultima giornata dei Mondiali d… - sportface2016 : #Budapest2022 Le parole di #Paltrinieri dopo l'argento nella 5 km in acque libere - sportface2016 : #Nuoto #Budapest2022 Altra medaglia per Gregorio #Paltrinieri, argento nella 5 km in acque libere -