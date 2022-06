Nucleare iraniano | ripartono i colloqui Con una novità israeliana

(Di lunedì 27 giugno 2022) Diversi generali israeliani, tra cui il capo dell’intelligence militare, hanno iniziato a sostenere in modo più pressante e aperto il ritorno all’accordo Jcpoa del 2015. La posizione sull’intesa – che congelava il programma, prima dell’uscita statunitense del 2018 – va contro la politica ufficiale di Israele. La notizia è stata pubblicata dal sito dello Yedioth Ahronot, Ynet, domenica 27 giugno mentre le potenze mondiali si preparano a riconvocare itenuti finora a Vienna per rilanciare i tentativi di ricomporre il Jcpoa dopo mesi di stallo. Ufficialmente, Israele si oppone: come sette anni fa, quando condusse una campagna al momento della firma, continua a considerare l’Iran inaffidabile e incapace di mantenere i propri impegni. Per lo Stato ebraico la linea è costante, indipendentemente dal governo: l’Iran ...

