"Non si devono più ripetere": lo sfogo di Salvini dopo i ballottaggi, con chi ce l'ha (Di lunedì 27 giugno 2022) Matteo Salvini non usa giri di parole e prova a spiegare come stanno le cose nel centrodestra. La batosta ai ballottaggi ha investito in pieno il campo moderato che deve ritrovare l'unità necessaria per portare avanti un progetto comune in vista delle regionali in autunno e soprattutto in vista delle politiche del 2023. Di fatto il leader della Lega non ha dubbi sulle cause della sconfitta e lo dice chiaramente: "Spiace per le città perse al ballottaggio, nonostante l'impegno di candidati e militanti, spesso per le divisioni e i litigi nel Centrodestra come a Verona, che non si dovranno più ripetere", scrive su Facebook il segretario del Carroccio. E ancora: "Spiace per la bassa partecipazione al voto, spesso inferiore al 30%, un segnale che costringe tutti a lavorare di più e meglio. Buon lavoro a tutti i ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Matteonon usa giri di parole e prova a spiegare come stanno le cose nel centrodestra. La batosta aiha investito in pieno il campo moderato che deve ritrovare l'unità necessaria per portare avanti un progetto comune in vista delle regionali in autunno e soprattutto in vista delle politiche del 2023. Di fatto il leader della Lega non ha dubbi sulle cause della sconfitta e lo dice chiaramente: "Spiace per le città perse alo, nonostante l'impegno di candidati e militanti, spesso per le divisioni e i litigi nel Centrodestra come a Verona, che non si dovranno più", scrive su Facebook il segretario del Carroccio. E ancora: "Spiace per la bassa partecipazione al voto, spesso inferiore al 30%, un segnale che costringe tutti a lavorare di più e meglio. Buon lavoro a tutti i ...

Pubblicità

FBiasin : Per intenderci: - se non arriva #Dybala basta liberare #Sanchez. - Se arriva #Dybala ne devono uscire due (… - CottarelliCPI : Calciobalilla, flipper, persino tavoli ping pong per un decreto Agenzia Dogane dal primo giugno devono ottenere una… - silvia_sb_ : Visto il cataclisma nei 5Stelle, lei che errore ha fatto? “I leader si devono assumere tutte le responsabilità, per… - SalvazSara : Basta violenza diritti bambini urlo contro diritti umani i bambini non si toccano Giustizia Legge Libertà che i… - Thelma02559007 : @tradori @kkzoel Purtroppo devono accettare l'idea che in natura per concepire un figlio ci vuole un maschio ed una… -