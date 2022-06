Mobilize sbarca a Milano con Zity, il car sharing elettrico. L’ad Delbos: “vogliamo vendere mobilità” (Di lunedì 27 giugno 2022) L’auto è un bene mobile praticamente immobile: resta mediamente ferma per oltre il 90% del tempo e si deprezza del 50% in 3 anni. Anche per questo, ma non solo per questo (nelle grandi città incide tra le altre cose pure la difficoltà nel reperire un parcheggio e il suo costo) le famiglie cambiano abitudini. Vogliono continuare a spostarsi, ma non lo faranno necessariamente con un veicolo di proprietà. Con Mobilize il gruppo Renault prova a intercettare le esigenze e ad anticipare le necessità di milioni di persone, a cominciare dall’Europa. La mobility company è strategica per il costruttore transalpino: lo dimostra la nomina di Clotilde Delbos come amministratore delegato (la 55enne top manager, capo delle finanze, aveva diretto il gruppo ad interim fino all’arrivo di Luca De Meo) e anche le ambizioni, ossia raggiungere il 20% dei ricavi del gruppo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) L’auto è un bene mobile praticamente immobile: resta mediamente ferma per oltre il 90% del tempo e si deprezza del 50% in 3 anni. Anche per questo, ma non solo per questo (nelle grandi città incide tra le altre cose pure la difficoltà nel reperire un parcheggio e il suo costo) le famiglie cambiano abitudini. Vogliono continuare a spostarsi, ma non lo faranno necessariamente con un veicolo di proprietà. Conil gruppo Renault prova a intercettare le esigenze e ad anticipare le necessità di milioni di persone, a cominciare dall’Europa. La mobility company è strategica per il costruttore transalpino: lo dimostra la nomina di Clotildecome amministratore delegato (la 55enne top manager, capo delle finanze, aveva diretto il gruppo ad interim fino all’arrivo di Luca De Meo) e anche le ambizioni, ossia raggiungere il 20% dei ricavi del gruppo ...

