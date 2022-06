Marco Mengoni, sold out ad Assago e nuova data a Milano (Di lunedì 27 giugno 2022) sold out in pochi giorni la data del Mengoni Live 2022 al Forum di Assago e l’artista annuncia un nuovo live nel palasport milanese Dopo i due show negli Stadi Marco Mengoni tornerà live nei palazzetti in autunno, con il nuovo progetto Mengoni Live 2022. La data del 5 ottobre al Mediolanum Forum di Milano ha registrato il sold out in sole 48 ore e si aggiunge il secondo appuntamento milanese il 7 ottobre. Le vendite per la nuova data del 7 ottobre a Milano sono aperte dalle ore 15.00 di oggi, lunedì 27 giugno su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com. Per maggiori informazioni: livenation.it Il tour, prodotto e organizzato da Live Nation, porterà ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 27 giugno 2022)out in pochi giorni ladelLive 2022 al Forum die l’artista annuncia un nuovo live nel palasport milanese Dopo i due show negli Staditornerà live nei palazzetti in autunno, con il nuovo progettoLive 2022. Ladel 5 ottobre al Mediolanum Forum diha registrato ilout in sole 48 ore e si aggiunge il secondo appuntamento milanese il 7 ottobre. Le vendite per ladel 7 ottobre asono aperte dalle ore 15.00 di oggi, lunedì 27 giugno su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com. Per maggiori informazioni: livenation.it Il tour, prodotto e organizzato da Live Nation, porterà ...

