Koulibaly per rimpiazzare De Ligt: la Juventus pensa al colpo dal Napoli (Di lunedì 27 giugno 2022) . De Laurentiis chiede 40 milioni La Juve resta vigilie su Kalidou Koulibaly che potrebbe diventare un vero obiettivo di mercato qualora De Ligt alla fine dicesse addio. Secondo Sky Sport, De Laurentiis sarebbe pronto a far partire il centrale per 35-40 milioni. Se non arriveranno offerte, allora il presidente del Napoli farà uno sforzo per accontentare Spalletti e rinnovare il contratto di Koulibaly che scade nel 2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

