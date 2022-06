“Io a 15 anni lavoravo gratis, pagata con un gelato”: le polemiche per le parole di Hoara Borselli (Di lunedì 27 giugno 2022) Un tweet che ha sollevato inevitabili polemiche. Il tema è molto delicato e attuale: quello del lavoro, soprattutto tra i più giovani. E Hoara Borselli, conduttrice ed ex modella (ora scrittrice per Libero Quotidiano e il Secolo d’Italia), è finita nel mirino delle critiche per aver criticato i ragazzi che vogliono lavorare solo se regolarmente pagati. Per la 46enne fiorentina, però, queste pretese sono sbagliate perché “bisogna partire dal basso”. Hoara Borselli e il tweet sui giovani che non devono essere pagati Le polemiche sono iniziate alcuni giorni fa, dopo che sul profilo Twitter ufficiale di Hoara Borselli è comparso questo post: “A 15 anni in estate alcuni giorni lavoravo in un bar mentre i miei amici ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Un tweet che ha sollevato inevitabili. Il tema è molto delicato e attuale: quello del lavoro, soprattutto tra i più giovani. E, conduttrice ed ex modella (ora scrittrice per Libero Quotidiano e il Secolo d’Italia), è finita nel mirino delle critiche per aver criticato i ragazzi che vogliono lavorare solo se regolarmente pagati. Per la 46enne fiorentina, però, queste pretese sono sbagliate perché “bisogna partire dal basso”.e il tweet sui giovani che non devono essere pagati Lesono iniziate alcuni giorni fa, dopo che sul profilo Twitter ufficiale diè comparso questo post: “A 15in estate alcuni giorniin un bar mentre i miei amici ...

