Il virologo Pregliasco detta le regole in spiaggia: "Portate le mascherine come gli occhiali da sole" (Di lunedì 27 giugno 2022) Quando vanno Portate le mascherine soprattutto in questi giorni di caldo eccessivo? Il virologo Fabrizio Pregliasco è sicuramente per la linea del massimo rigore: "Questo virus è sempre pericoloso. Omicron è ben altro che un raffreddore. Mi aspetto il picco di Omicron5 a fine luglio, e poi in autunno inverno una nuova variante, per la quale dovrebbe esserci il vaccino adatto. Spero che l'Europa dica la stessa cosa e sopra i 50 anni raccomandi un vaccino". Il professore Pregliasco, intervenuto a Rai Radio1, ospite di 'Un Giorno da Pecora, aggiunge:. "Dobbiamo immaginare degli scenari a seconda di come evolve la situazione. Per quanto riguarda la mascherina in spiaggia "bisogna portarla così come si portano gli occhiali da ... Leggi su iltempo (Di lunedì 27 giugno 2022) Quando vannolesoprattutto in questi giorni di caldo eccessivo? IlFabrizioè sicuramente per la linea del massimo rigore: "Questo virus è sempre pericoloso. Omicron è ben altro che un raffreddore. Mi aspetto il picco di Omicron5 a fine luglio, e poi in autunno inverno una nuova variante, per la quale dovrebbe esserci il vaccino adatto. Spero che l'Europa dica la stessa cosa e sopra i 50 anni raccomandi un vaccino". Il professore, intervenuto a Rai Radio1, ospite di 'Un Giorno da Pecora, aggiunge:. "Dobbiamo immaginare degli scenari a seconda dievolve la situazione. Per quanto riguarda la mascherina in"bisogna portarla cosìsi portano glida ...

