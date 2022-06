Gas | l' Unione Europea accelera sullo stoccaggio

(Di lunedì 27 giugno 2022) LUSSEMBURGO (ITALPRESS) – L'del gas in vista dell'inverno. In tempi record Parlamento e Consiglio hanno adottato la proposta legislativa della Commissione. Di fronte alla minaccia russa di interruzioni dell'approvvigionamento, il nuovo regolamento dell'del gas dispone che in Europa le riserve di gas siano riempite prima dell'inverno e che la loro gestione sia protetta da interferenze esterne. In particolare, le nuove norme impongono agli Stati membri di riempire gli impianti diall'80% della capacità entro novembre quest'anno, e al 90% negli anni successivi.Nell'accogliere l'adozione in sede di Consiglio “Energia” a Lussemburgo, Kadri Simson, Commissaria per ...

L'europea ha dato il via a una delle offensive più strutturate, predisponendo un totale di ... Il tabù è rimasto ilnaturale, anche se è stata la stessa Russia a rompere gli indugi e ......dare all'Ucraina lo status di candidato per l'Ue è importante per l'Ucraina ma anche per l'... secondo cui è necessario "continuare a lavorare su come imporre un tetto al prezzo del". Il ...LUSSEMBURGO (ITALPRESS) - L'Unione Europea accelera sullo stoccaggio del gas in vista dell'inverno. In tempi record Parlamento e Consiglio hanno adottato l ...L’Unione europea ha dato il via a una delle offensive più strutturate ... obiettivi nella campagna sanzionatoria di Bruxelles e del G7. Il tabù è rimasto il gas naturale, anche se è stata la stessa ...