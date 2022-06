Pubblicità

ChrisPeverieri : #Ecuador | Intanto al Congresso è stara sospeso fino a martedì il dibattito sulla morte cruzada (destituzione) di L… -

Agenzia ANSA

Il presidente del Parlamento dell', Virgilio Saquicela, ha disposto la notte scorsa una nuova sospensione delin corso riguardante una istanza di destituzione del presidente Guillermo Lasso 27 giugno 2022...e per essere approvata richiede il consenso di 92 parlamentari sui 137 che partecipano al. Nel frattempo il ministero dell'Energia e delle risorse minerarie dell'ha annunciato la ... Ecuador: dibattito su destituzione Lasso rinviato a domani - Mondo Il presidente del Parlamento dell'Ecuador, Virgilio Saquicela, ha disposto la notte scorsa una nuova sospensione del dibattito in corso riguardante una istanza di destituzione del presidente ...Continuano le proteste in Ecuador contro l’aumento del costo della vita. Da due settimane circa 14 mila indigeni manifestano lungo le strade delle città chiedendo al governo un ribasso dei prezzi del ...