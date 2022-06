Depeche Mode, Andy Fletcher è morto per una dissezione aortica. 'Se n'è andato senza soffrire' (Di lunedì 27 giugno 2022) A un mese dalla morte di Andy Fletcher, i Depeche Mode rivelano le cause del decesso del loro ex tastierista. In una nota ufficiale, Dave Gahan e Martin Gore scrivono: 'Volevamo prenderci un momento e ... Leggi su leggo (Di lunedì 27 giugno 2022) A un mese dalla morte di, irivelano le cause del decesso del loro ex tastierista. In una nota ufficiale, Dave Gahan e Martin Gore scrivono: 'Volevamo prenderci un momento e ...

