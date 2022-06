Cuba è un’altra cosa: nonostante le difficoltà continua a resistere, la dignità è un valore sentito (Di lunedì 27 giugno 2022) Dopo oltre due anni di mezzo di pausa dovuta al Covid, ho partecipato nei giorni scorsi all’Avana alla conferenza annuale della società Cubana di diritto internazionale. Il tassista che mi ha portato all’aeroporto sabato scorso pomeriggio costituisce un esempio della specie che Ernesto Che Guevara aveva vaticinato quando con Fidel, Raul e gli altri prese il potere a Cuba qualcosa di più di sessantatré anni fa: l’homo novus rivoluzionario. Coltissimo, in poco più di una mezz’ora mi ha impartito una serie di conferenze su argomenti vari: geografia e storia di Cuba e dei Caraibi, in particolare dei pirati che occupavano, sotterrandovi i prodotti delle loro scorrerie, l’isola chiamata appunto del tesoro, oggi Isola della Gioventù per aver ospitato per tutto un periodo giovani provenienti da tutta l’America Latina per corsi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Dopo oltre due anni di mezzo di pausa dovuta al Covid, ho partecipato nei giorni scorsi all’Avana alla conferenza annuale della societàna di diritto internazionale. Il tassista che mi ha portato all’aeroporto sabato scorso pomeriggio costituisce un esempio della specie che Ernesto Che Guevara aveva vaticinato quando con Fidel, Raul e gli altri prese il potere aqualdi più di sessantatré anni fa: l’homo novus rivoluzionario. Coltissimo, in poco più di una mezz’ora mi ha impartito una serie di conferenze su argomenti vari: geografia e storia die dei Caraibi, in particolare dei pirati che occupavano, sotterrandovi i prodotti delle loro scorrerie, l’isola chiamata appunto del tesoro, oggi Isola della Gioventù per aver ospitato per tutto un periodo giovani provenienti da tutta l’America Latina per corsi ...

