Calciomercato Milan | la chiave per arrivare ad Asensio è Theo Hernandez

Leggi su sportnews.eu

(Di lunedì 27 giugno 2022) Ilè in pole per accaparrarsi le prestazioni di Marco, diverse offerte dalla Premier ma il giocatore gradirebbe la destinazione italiana PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM In Spagna sono ormai certi che il futuro di Marcoè lontano dal Real Madrid, il rinnovo è stato rifiutato già diversi mesi fa Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.