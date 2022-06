' Bud Spencer era mio padre' | chi è Carlotta Rossi | la figlia ' illegittima' dell' attore che chiede l' esame del Dna e un risarcimento agli

Pubblicità

mariobianchi18 : Il #27giugno 2016 moriva Carlo Pedersoli cioè #BudSpencer. Bud dalla birra, Spencer da S. Tracy. 1° italiano nei 10… - Tag43_ita : Il #27giugno 2016 moriva a 86 anni Bud Spencer, il gigante buono del cinema italiano. Tag43 vi dà il buongiorno con… - rossi_gianluigi : Chissà se c’è un modo “giusto” per tradire un coniuge e avere 2 famiglie: Piedone ci ha provato a suo modo, ma la v… - peppe844 : #27giugno #BudSpencer Spencer perché adoravo Spencer Tracy e Bud perché bevevo la birra Budweiser. Citando Carlo Pe… - ilpensologo : «Bud Spencer era mio padre, lo dimostrerò in Tribunale». Altrimenti si arrabbia #Torino #Pensologia #Cronaca #CronacaQui #LaTampa -

Tag43

La settimana scorsa ha intrapreso il percorso giudiziario per ottenere il riconoscimento di paternità da quello che sostiene essere il suo vero padre:, ovvero Carlo Pedersoli, scomparso ...Un personaggio pubblico, amatissimo a ogni latitudine soprattutto dai bambini:, al secolo Carlo Pedersoli . Il riconoscimento di paternità La settimana scorsa Carlotta Patricia Francesca ... Il 27 giugno 2016 moriva Bud Spencer La settimana scorsa ha intrapreso il percorso giudiziario per ottenere il riconoscimento di paternità da quello che sostiene essere il suo vero padre: Bud Spencer ovvero Carlo Pedersoli, scomparso sei ...La donna, 46 anni, ha avviato l’iter giudiziario per il riconoscimento di paternità e chiede il danno agli eredi. «Lo chiamavo Lallo. Avevo promesso a mia madre che non l’avrei detto a nessuno. Lei no ...