Bari, emergenza zanzare: ragazza finisce in ospedale (Di lunedì 27 giugno 2022) Bari, emergenza zanzare. Dal dipartimento di Prevenzione dell'Asl è arrivato il via libera. E l'Amiu ha già iniziato ad intensificare le operazioni di disinfestazione in città. Proprio perché la diffusione eccessiva di zanzare sta diventando una problematica sempre più sentita dai cittadini. È un'invasione, una faccenda da non sottovalutare affatto questa delle zanzare. A Bari, al via gli interventi straordinari dell'Amiu in città, nei parchi e nei mercati. I primi sono già stati portati a compimento la scorsa settimana al cimitero e a Pane e pomodoro. Sarà la volta ora della pineta di San Francesco, della zona del Canalone e di piazza Garibaldi. Le operazioni, come riferito dai media locali, si stanno facendo di notte.

